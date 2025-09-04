انسجام ملی عامل مهم در بازدارندگی مقابل توطئه هاست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این مراسم گفت: انسجام ملی، پیروی از ولایت فقیه، اقتدار دفاعی و پیشرفت علمی از عوامل مهم بازدارندگی مقابل توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در این مراسم گفت: ویژگی‌های قیام جنوب این است که قیامی ممتاز در سطح بین الملل در شرایط خاص دنیا بود، زیرا راه رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی غرب استعمار کشور‌های غنی بود و تسلط بر محور‌های قدرت برای چپاول ثروت آنها.

وی افزود: این هدف دنیای غرب در شرایط بحر ان قدرت دولت مرکزی و تسلط سفارتخانه‌های غرب بر حکومت مرکزی محقق می‌شد

آیت الله صفایی بوشهری گفت: علمای بزرگ منطقه حکم به وجوب دفاع دادند و رئیسعلی دلواری بر پایه حکم شرعی قیام کرد. قیام او مبنای دینی داشت و بر پایه وحدت مردم، انگلستان را ناتوان کرد.

وی افزود: بریتانیا هم با تهدید و تطمیع سعی در انحراف قیام جنوب را داشت، اما با امتناع رئیسعلی، بریتانیا هدف را حذف رهبر جنوب قرار داد.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: شکست سنگین بریتانیا از قیام جنوب برای او درس بزرگی بود که دیگر نتوانست به سرزمیتنی دست اندازی نظامی کند.

وی گفت: امروز هم اگر هر کشوری بخواهد از طرف بوشهر به ایران حمله کند، نتیجه جز گورستان ننگ نیست.