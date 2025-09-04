آغاز مراسم صد و دهمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری
مراسم صد و دهمین سالگرد شهادت رهبر قیام جنوب شهید رئیسعلی دلواری در دلوار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، این مراسم با حضور حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حسینیه سیدالشهداء دلوار در حال برگزاری است.
انسجام ملی عامل مهم در بازدارندگی مقابل توطئه هاست
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این مراسم گفت: انسجام ملی، پیروی از ولایت فقیه، اقتدار دفاعی و پیشرفت علمی از عوامل مهم بازدارندگی مقابل توطئههای دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در این مراسم گفت: ویژگیهای قیام جنوب این است که قیامی ممتاز در سطح بین الملل در شرایط خاص دنیا بود، زیرا راه رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی غرب استعمار کشورهای غنی بود و تسلط بر محورهای قدرت برای چپاول ثروت آنها.
وی افزود: این هدف دنیای غرب در شرایط بحر ان قدرت دولت مرکزی و تسلط سفارتخانههای غرب بر حکومت مرکزی محقق میشد
آیت الله صفایی بوشهری گفت: علمای بزرگ منطقه حکم به وجوب دفاع دادند و رئیسعلی دلواری بر پایه حکم شرعی قیام کرد. قیام او مبنای دینی داشت و بر پایه وحدت مردم، انگلستان را ناتوان کرد.
وی افزود: بریتانیا هم با تهدید و تطمیع سعی در انحراف قیام جنوب را داشت، اما با امتناع رئیسعلی، بریتانیا هدف را حذف رهبر جنوب قرار داد.
آیت الله صفایی بوشهری گفت: شکست سنگین بریتانیا از قیام جنوب برای او درس بزرگی بود که دیگر نتوانست به سرزمیتنی دست اندازی نظامی کند.
وی گفت: امروز هم اگر هر کشوری بخواهد از طرف بوشهر به ایران حمله کند، نتیجه جز گورستان ننگ نیست.