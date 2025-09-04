تعداد کشته‌ها و زخمی‌های زلزله شرق افغانستان نزدیک به شش هزار نفر رسید. حکومت افغانستان امروز آخرین آمار کشته‌های زلزله در ولایات کنر و ننگرهار را دو هزار و دویست و پنج نفر اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، تعداد کشته‌ها و زخمی‌های زلزله شرق افغانستان نزدیک به شش هزار نفر رسید. حکومت افغانستان امروز آخرین آمار کشته‌های زلزله در ولایات کنر و ننگرهار را دو هزار و دویست و پنج نفر اعلام کرد.

سازمان ملل از همه کشور‌ها برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان درخواست یاری کرده است.

صعب العبور و دور افتاده بودن منطقه باعث شده تا همچنان کشته‌ها و زخمی‌های جدیدی شناسایی شوند.

تاکنون کمک برخی کشور‌های دور و نزدیک به زلزله زدگان افغانستان رسیده است.