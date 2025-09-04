پخش زنده
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی استان زنجان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی در زنجان از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان برگزار خواهد شد که از امروز فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی استان زنجان منتشر شد.
سید میکائیل موسوی اظهار کرد: از امروز فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی استان زنجان منتشر شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این رویداد مهم فرهنگی و اقتصادی زنجان، واقع در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین، برگزار خواهد شد.
او بیان کرد: علاقهمندان واجد شرایط و صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربه مرتبط دعوت به عمل میآید تا با مراجعه به سایت اداره کل میراث فرهنگی به نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از جزئیات اجرای کار اقدام نمایند.
نحوه دریافت اسناد و شرایط: کلیه اطلاعات شامل شرایط و شرح خدمات و ... در سایت اداره کل به آدرس: ZANJAN.MCTH.IR قابل مشاهده، بررسی و دریافت میباشد.
مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ و اعلام نتایج روز دوشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ خواهد بود.
علاقهمندان پیشنهادات خود را در پاکت لاک و مهر شده به آدرس این اداره کل واقع در زنجان، خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان-اداره حقوقی، تحویل و رسید دریافت نمایند.
محل برگزاری جشنواره: محل دائمی نمایشگاه بین المللی کاسپین