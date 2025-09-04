معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری: استان یزد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ارتباطی کشور، نقش حیاتی در حمل‌ونقل جاده‌ای دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، منصور فخاران با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی این استان گفت: یزد کریدور اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است و گذرگاه دو جاده بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: استان یزد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ارتباطی کشور، نقش حیاتی در حمل‌ونقل جاده‌ای دارد و روزانه به‌طور میانگین بین ۱۱ تا ۱۶ هزار خودروی سنگین از محور‌های اصلی آن عبور می‌کنند.

فخاران ادامه داد: تنها در سه محور اصلی استان شامل محور یزد ـ اصفهان (۴ تا ۶ هزار تردد روزانه)، یزد ـ کرمان (۲ تا ۳ هزار تردد) و یزد ـ بافق ـ بندرعباس (۵ تا ۷ هزار تردد) سالانه بیش از ۵ میلیون سفر ناوگان سنگین ثبت می‌شود.

معاون سازمان راهداری با بیان اینکه یزد ۷.۵ درصد از سهم حمل بار کشور را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: حجم بالای تردد در کنار فعالیت‌های صنعتی و معدنی، فشار زیادی بر زیرساخت‌ها وارد کرده و موجب استهلاک سریع راه‌ها می‌شود.

وی توسعه و هوشمندسازی راه‌ها را از مهم‌ترین نیاز‌های آینده استان دانست و گفت: در حال حاضر یزد دارای ۱۸۵ سامانه هوشمند حمل و نقل جاده‌ای است که به‌زودی به ۲۴۱ سامانه افزایش خواهد یافت.