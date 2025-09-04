مارک روته دبیرکل ناتو، ضمن اینکه هشدار داد روسیه و چین صنایع نظامی خود را برای یک «مواجهه بلندمدت» آماده می‌کنند، چالش پیش روی ناتو را محدود به روسیه ندانست و تاکید کرد: همکاری‌های دفاعی چین، ایران و کره شمالی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

ادعای دبیرکل ناتو درباره قدرت دفاعی ایران، چین و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بلومبرگ، «مارک روته» دبیرکل ناتو، پس از رژه تجهیزات نظامی جدید پکن به رهبری رؤسای جمهور چین و روسیه، مدعی شد که این کشورها صنایع دفاعی خود را برای «مواجهه طولانی‌مدت» آماده می‌کنند.

روته در سخنرانی خود در اجلاس دفاعی پراگ IISS گفت که «با تهدیدات جدی و پایدار روبرو هستیم: روسیه و چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تقویت و مدرن‌سازی ارتش‌های خود انجام می‌دهند. صنایع دفاعی آنها با سرعتی شگفت‌آور سلاح و تجهیزات سنگین نظامی تولید می‌کنند.»

در جریان رژه سالگرد جنگ جهانی دوم در پکن، چین در حضور رئیس جمهور این کشور و جمعی از رهبران کشورهای مختلف، مجموعه‌ای از سلاح‌های هسته‌ای از جمله دو موشک بین‌قاره‌ای جدید خود را رونمایی کرد.

روته ادعا کرد که هدف این رژه تنها نمایش قدرت نبود بلکه تلاش برای اعمال نفوذ تهاجمی، تغییر نظم جهانی و تضعیف آزادی و امنیت است.

وی گفت که چالش پیش روی ناتو محدود به روسیه نیست و همکاری‌های دفاعی چین، ایران و کره شمالی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

دبیرکل ناتو به سرعت تولید ناوهای جنگی توسط چین اشاره کرد و گفت: «سرعتی که چین در ساخت این کشتی‌ها دارد، فراتر از توانایی آمریکا و اروپاست.»