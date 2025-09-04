به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آئین بهره‌برداری از واحد تصفیه نفت سفید پالایشگاه اصفهان گفت: این مجموعه طعم شیرین نفت خودکفا را به مردم می‌چشاند و حتی تحریم‌سازان را نیز به تحسین وا می‌دارد.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش این طرح در خودکفایی و اقتدار ملی افزود: این طرح پالایشگاهی با کاهش وابستگی به واردات محصولات پالایشگاهی موجب تقویت امنیت انرژی کشور و افزایش توان ملی در برابر تحریم‌ها شده و به عنوان نمادی از عزم جهادی و خودباوری در صنعت نفت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به توسعه اقتصادی و صنعتی استان و کشور گفت: این طرح موجب رشد و جهش تولید در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شده و با ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برای کشور و استان اصفهان، رونق کسب و کار‌ها و صنایع پایین‌دستی که از محصولات این واحد استفاده خواهند کرد را به ارمغان می‌آورد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی این طرح بیان کرد: ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای مردم منطقه هم در زمان ساخت و هم در دوره بهره‌برداری و نیز نقش این طرح در توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم استان اصفهان، از کارکرد‌های بی‌بدیل آن است.

وی با قدردانی از متخصصان، مهندسان و نیرو‌های متعهد ایرانی که این طرح را به ثمر رساندند، گفت: این طرح با استفاده از فناوری‌های روز و دانش داخلی، طراحی و اجرا شده و با نوآوری، مرز‌های دانش در صنعت پالایش کشور را شکسته است.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در طراحی و راه‌اندازی این واحد، بر تولید سوخت پاک‌تر و نقش آن در کاهش آلودگی هوا با توجه به حساسیت استان اصفهان در این زمینه، تأکید کرد.

وی افزود: تعهد متخصصان حاضر در این مجموعه قابل ستایش بوده و طعم شیرین نفت خودکفا را به دشمنان می‌چشاند و حتی تحریم‌سازان را نیز به تحسین وا می‌دارد؛ این بار طلای سفید سندی برای شکست دشمن می‌شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: کار کردن در شرایط سخت کنونی ارزشمند و قابل قدردانی و لازم است در ادامه نیز همه با یکدیگر هم‌قسم شویم تا بهره‌برداری از چنین طرح‌هایی افزایش یابد.

واحد تصفیه نفت سفید پالایشگاه اصفهان گامی مهم در راستای کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی است.

در راستای تولید محصولات سازگار با محیط زیست، پالایشگاه اصفهان توانسته طرح مهمی را برای کاهش میزان گوگرد در نفت سفید و رسیدن به استاندارد‌های بین‌المللی اجرا کند.