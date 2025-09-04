معرفی برترین کمانداران نوجوان و جوان کشور
برترین کمانداران رده سنی نوجوانان و جوانان در دومین مرحله رتبه بندی کشوری در تبریز مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مسابقات تیراندازی با کمان با حضور ۳۰۰ کماندار به میزبانی ورزشگاه تختی تبریز در حال برگزاری است و در رقابتهای رده سنی نوجوانان و جوانان در ۲ بخش دختران و پسران نتایج زیر به دست آمد:
در رده سنی نوجوانان رشته کامپوند دختران زهرا غلامی از بوشهر،فاطمه شکری از آذربایجان شرقی و زینب ابراهیم زاده طاری از بوشهر اول تا سوم شدند.
همچنین در کامپوند پسران مهرداد بهروزی از همدان، محمد طاها یعقوبی دوست از خوزستان و سید پارسا حیدری منش از تهران در رده اول تا سوم ایستادند.
در رشته ریکرو دختران مطهره السادات منتظری از یزد، زهرا سادات میرعظیم از مرکزی و پریناز امیربرخوردار از تهران اول تا سوم شدند.
در ریکرو پسران هم محمدحسن ابراهیم زاده از بوشهر، امیررضا میشکار از تهران و محمدمهدی ناظمی از فارس در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
در رده سنی جوانان کامپوند دختران رونیا رضوی مشعوف از همدان، سنا پورحسین از آذربایجان شرقی و روژین مشعلی از تهران، اول تا سوم شدند.
در کامپوند پسران نیز پارسا کیماسی از قزوین، مهدی عاشق زاده از آذربایجان شرقی و امیرارسلان حسینی از مرکزی در ردههای اول تا سوم ایستادند.
در رشته ریکرو دختران سارای زینالی از آذربایجان شرقی،ساینا کشاورزی از فارس و السا بهرادفر از آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در ریکرو پسران هم فائز محمدی از آذربایجان شرقی، فرساد حاجتی از مرکزی و مهرشاد اسلامی نیا از تهران اول تا سوم شدند.
در کامپوند نوجوانان بخش دختران هم ستایش قربانعلی از تهران، سیده الهام حسینی از بوشهر و بیتا عاشق زاده اسکویی از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.