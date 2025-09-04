برترین کمانداران رده سنی نوجوانان و جوانان در دومین مرحله رتبه بندی کشوری در تبریز مشخص شدند.

معرفی برترین کمانداران نوجوان و جوان کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مسابقات تیراندازی با کمان با حضور ۳۰۰ کماندار به میزبانی ورزشگاه تختی تبریز در حال برگزاری است و در رقابت‌های رده سنی نوجوانان و جوانان در ۲ بخش دختران و پسران نتایج زیر به دست آمد:

در رده سنی نوجوانان رشته کامپوند دختران زهرا غلامی از بوشهر،فاطمه شکری از آذربایجان شرقی و زینب ابراهیم زاده طاری از بوشهر اول تا سوم شدند.

همچنین در کامپوند پسران مهرداد بهروزی از همدان، محمد طا‌ها یعقوبی دوست از خوزستان و سید پارسا حیدری منش از تهران در رده اول تا سوم ایستادند.

در رشته ریکرو دختران مطهره السادات منتظری از یزد، زهرا سادات میرعظیم از مرکزی و پریناز امیربرخوردار از تهران اول تا سوم شدند.

در ریکرو پسران هم محمدحسن ابراهیم زاده از بوشهر، امیررضا میشکار از تهران و محمدمهدی ناظمی از فارس در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در رده سنی جوانان کامپوند دختران رونیا رضوی مشعوف از همدان، سنا پورحسین از آذربایجان شرقی و روژین مشعلی از تهران، اول تا سوم شدند.

در کامپوند پسران نیز پارسا کیماسی از قزوین، مهدی عاشق زاده از آذربایجان شرقی و امیرارسلان حسینی از مرکزی در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در رشته ریکرو دختران سارای زینالی از آذربایجان شرقی،ساینا کشاورزی از فارس و السا بهرادفر از آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در ریکرو پسران هم فائز محمدی از آذربایجان شرقی، فرساد حاجتی از مرکزی و مهرشاد اسلامی نیا از تهران اول تا سوم شدند.

در کامپوند نوجوانان بخش دختران هم ستایش قربانعلی از تهران، سیده الهام حسینی از بوشهر و بیتا عاشق زاده اسکویی از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.