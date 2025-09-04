به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین نکوداشت پروفسور حسابی در تفرش برگزار شد.

همزمان با ۱۲ شهریور و سالروز درگذشت پروفسور حسابی مراسمی با حضور سخنگوی دولت، استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی و آحاد مردم در جوار مقبره پرفسور حسابی برگزار شد.

در این مراسم سخنگوی دولت گفت: بعضی انسان‌ها مانند پروفسور حسابی نیاز به بزرگداشت ندارند، هرچند این مهم وظیفه است چرا که این شخصیت برجسته نه تنها در عرصه علم، بلکه در انتقال ارزش‌های انسانی نیز تأثیرگذار بوده و نمونه‌ای بارز از تعهد به دانش و انسانی‌گری است.

فاطمه مهاجرانی افزود: پروفسور حسابی از آن دسته شخصیت‌های برجسته‌ای است که تأثیرگذاری‌اش در جامعه حتی پس از مرگ همچنان ادامه دارد. او نشان داد که همه ما باید برای رسیدن به تکامل و بهبود کیفیت زندگی خود نهایت تلاش را به کار گیریم.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه صنایع دستی توسط سخنگوی دولت افتتاح شد.