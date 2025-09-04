پخش زنده
تفاهمنامه واگذاری زمین به مدارس غیردولتی گرگان بین اداره کل آموزش و پرورش و ادارهکل راه و شهرسازی استان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، به مناسبت هفته دولت و در راستای نهضت ملی مدرسهسازی و رفع کمبود فضای آموزشی، آیین امضای تفاهمنامه واگذاری ۸ هکتار زمین به مدارس غیردولتی شهرستان گرگان برگزار شد.
این تفاهمنامه بین ادارهکل آموزش و پرورش گلستان و ادارهکل راه و شهرسازی استان در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش به امضا رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این آیین با اشاره به نگاه و اولویت نخست دولت به آموزش و پرورش گفت: سرانه فضای آموزشی در شهر گرگان ندر مقایسه با شاخصهای ملی پائینتر است و بر همین اساس تلاش برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر به شمار میرود.
قدرتاله نظری با تاکید بر اهمیت نهضت ملی مدرسهسازی در قالب مردمیسازی و بهرهگیری از ظرفیت خیران و نهادهای مردمنهاد افزود: خوشبختانه نگاه مثبت مدیران استان، به ویژه مدیرکل راه و شهرسازی در این مسیر، امیدبخش و حائز اهمیت است.
وی همچنین از همراهی و حمایتهای شورای اسلامی شهر گرگان و نیز نمایندگان موسسان مدارس غیردولتی گرگان قدردانی کرد و افزود: تحقق اهداف آموزشی بدون مشارکت و همدلی همه دستگاهها و نهادهای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.