سرای سالمندان «طوبی» با هدف ارائه خدمات تخصصی و حمایت‌های توانبخشی به سالمندان، با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، این مرکز با برخورداری از بخش‌های اقامتی، تجهیزات توانبخشی، خدمات پزشکی و برنامه‌های فرهنگی، ظرفیت پذیرش و خدمت‌رسانی به سالمندان نیازمند را در منطقه به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

افتتاح این مجموعه گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و توسعه زیرساخت‌های حمایتی سازمان بهزیستی در استان به شمار می‌رود.