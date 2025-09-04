پخش زنده

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش گلستان، از ابلاغ شیوهنامه لباس دانشآموزان، به مدارس سراسر استان خبر داد.
مهدی عامری ، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش گلستان گفت: حد اقل و حد اکثر قیمت در این ابلاغیه مشخص شده و همه شهرستان ها تک نرخی هستند.
حسنیه اسفندیاری ، بازرس ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در قرار داد ها باید جنس پارچه و قیمت آن مشخص شده باشد.
والدین در صورت مشاهده تخلف می توانند با سامان ۱۲۴ معاونت بازرسی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت گلستان تماس بگیرند.