رئیس اداره انجمن‌ اولیاء و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش گلستان، از ابلاغ شیوه‌نامه لباس دانش‌آموزان، به مدارس سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس اداره انجمن‌ اولیاء و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش گلستان، از ابلاغ شیوه‌نامه لباس دانش‌آموزان، به مدارس سراسر استان خبر داد.

مهدی عامری ، رئیس اداره انجمن‌ اولیاء و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش گلستان گفت: حد اقل و حد اکثر قیمت در این ابلاغیه مشخص شده و همه شهرستان ها تک نرخی هستند.

حسنیه اسفندیاری ، بازرس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در قرار داد ها باید جنس پارچه و قیمت آن مشخص شده باشد.

والدین در صورت مشاهده تخلف می توانند با سامان ۱۲۴ معاونت بازرسی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت گلستان تماس بگیرند.