وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با تقویت زیرساختها به دنبال رشد و شکوفایی نخبگان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین سیمایی صراف در مراسم پایانی نود و نهمین اجلاس روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در همدان افزود: دولت چهاردهم بر مشارکت قشر دانشگاهی، شرکتها و واحدهای دانش بنیان و فناور در ارائه راهکارها و اجرای طرحها تاکید دارد و در مرحله تحقیق و پژوهش و اجرا دستگاههای اجرایی با مشارکت دانشگاهها و نخبگان عمل کنند.
او از تهیه برنامه و راهکار کم آبی در دانشگاههای تهران خبر داد و افزود: این طرح با توجه به انتظارات مردم و با سرعت تا چند ماه آینده تهیه میشود.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را به سمت فناوری و دانشبیان میبریم، تصریح کرد: تاکنون۵۹ پارک علم و فناوری در کشور با ۲۴ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانشبیان ایجاد شده است.
حسین سیمایی از فروش ۱۲۰ همتی پارکهای علم و فناوری خبر داد و گفت: با تقویت زیرساختها به دنبال رشد و شکوفایی نخبگان هستیم.
او از افزایش تعداد شاغلان در این پارکها از ۱۳۱ هزار نفر به ۱۶۱ هزار نفر خبر داد و افزود: برای دستیابی به هدفگذاری ایجاد ۵۰۰ هزار شغل، به حداقل پنج همت منابع دولتی و ۸۴ همت سرمایهگذاری خصوصی نیاز داریم.
این مسئول بر تحول گرایی و تحول خواهی تأکید کرد و گفت: دانشگاه ها با تلاش اساتید و دانشجویان باید به دنبال نوگرایی و به کارگیری از هوش مصنوعی باشند.
سیمایی خواستار تهیه برنامه هوش مصنوعی در همه دانشگاهها شد و تصریح کرد: کمک کنید به فضای امید و نشاط و دانشجویان را در برنامههای متنوع مشارکت دهید.