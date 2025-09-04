پخش زنده
امروز: -
در این بسته خبری، ببینده چند خبر کوتاه از شهرستان های استان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۱۰۰ نفر از بسیجیان بیجاری در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام شدند.
-------------------------------------------------
به مناسبت هفته تعاون جمعی از روسا و مدیران تعاونیهای بیجار در نشست با فرماندار بیجار به بیان مشکلات و درخواستهای خود پرداختند.
فرماندار بیجار در این جلسه گفت: از میان ۲۴۰ تعاونی ثبتشده در این شهرستان، ۸۸ تعاونی فعال است که نیاز است از این تعاونیها پشتیبانی لازم صورت پذیرد.
-----------------------------
فرمانده انتظامی کردستان از کشف و ضبط ۲۰۶ دستگاه کولر گازی قاچاق دز سقز خبر داد.
وی افزود: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده است.
-------------------------------------------------------
در مراسمی ۲۱۰ بسته به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان توسط اداره اوقاف و امور خیریه قروه در بین دانش آموزان این شهرستان توزیع شد.