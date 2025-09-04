به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۱۰۰ نفر از بسیجیان بیجاری در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام شدند.

به مناسبت هفته تعاون جمعی از روسا و مدیران تعاونی‌های بیجار در نشست با فرماندار بیجار به بیان مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.

فرماندار بیجار در این جلسه گفت: از میان ۲۴۰ تعاونی ثبت‌شده در این شهرستان، ۸۸ تعاونی فعال است که نیاز است از این تعاونی‌ها پشتیبانی لازم صورت پذیرد.

فرمانده انتظامی کردستان از کشف و ضبط ۲۰۶ دستگاه کولر گازی قاچاق دز سقز خبر داد.

سردار الهی با بیان اینکه این میزان کالای قاچاق در یک سیلو دپو شده بود، اظهار کرد: ارزش محموله مکشوفه ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده است.

در مراسمی ۲۱۰ بسته به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان توسط اداره اوقاف و امور خیریه قروه در بین دانش آموزان این شهرستان توزیع شد.