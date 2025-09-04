پخش زنده
ربیعالاول برای مردم مهاباد ماهی سرشار از شور و محبت است؛ ماهی که عشق به پیامبر اکرم (ص) با برگزاری جشنها و آیینهای سنتی پرشورتر از همیشه جلوهگر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با فرارسیدن ۱۲ ربیعالاول، سالروز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) به روایت اهل سنت، کوچهها و خیابانهای مهاباد رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
در این ایام که به نام «هفته وحدت» مزین شده، مراسم مولودیخوانی و دفنوازی در نقاط مختلف شهر طنینانداز است و به جلوهای زیبا از عشق و ارادت مردم این خطه به خاتمالانبیاء تبدیل شده است.
بازار مهاباد نیز در شب میلاد پررونقتر از همیشه است و خرید گل، شیرینی و میوه حال و هوای شادی و صمیمیت را به خانهها میبرد.
مردم این شهر، میلاد پیامبر اعظم (ص) را نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه فرصتی برای صمیمیت، همدلی و گردهماییهای خانوادگی میدانند.
مهاباد در ماه ربیعالاول، آیینهای از محبت و دلدادگی مردمانش به رسول گرامی اسلام است؛ محبتی که با گذشت زمان، پرشورتر و درخشانتر جلوهگر میشود.