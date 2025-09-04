پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری دو سارق حرفهای اماکن خصوصی و موبایلقاپی با اعتراف به ۲۲ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پیمان فتاحی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهریار، شناسایی و دستگیری سارقان احتمالی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ فردوسیه با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک سارق اماکن خصوصی را شناسایی و دستگیر کنند. این فرد در بازجوییهای اولیه به ۱۲ فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهریار ادامه داد: در عملیاتی جداگانه، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی نیز با اقدامات فنی و تعقیبوگریز موفق شدند یک موبایلقاپ را دستگیر کنند. از این فرد ۶ دستگاه گوشی سرقتی کشف شد و او به ۱۰ فقره سرقت به عنف اعتراف کرد.
سرهنگ فتاحی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، بر تداوم طرحهای پلیسی برای مقابله با سارقان و برقراری امنیت در سطح شهرستان تأکید کرد.