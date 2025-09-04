پخش زنده
شهید محمود کاوه، فرمانده تیپ ویژه شهدا، در جوانی با شجاعت و تدبیر خود معادلات دشمن را برهم زد و در نهایت در ارتفاعات حاجعمران به کاروان شهدا پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شهید محمود کاوه سال ۱۳۴۰ در مشهد متولد شد. او از کودکی در کنار درس مدرسه، آموزشهای دینی را نیز فرا گرفت و در دوازده سالگی، نقش پررنگی در تکثیر و توزیع اعلامیهها و نوارهای حضرت امام خمینی (ره) در مشهد و روستاهای اطراف داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاوه به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از طی دورههای آموزشی، مسئولیت آموزش بسیج سپاه مشهد را برعهده گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، همراه با گروهی از بسیجیان و پاسداران راهی کردستان شد و خیلی زود با شجاعت و تدبیر خود به فرماندهی عملیات سپاه سقز رسید.
او در طول دو سال حضور در تیپ ویژه شهدا، عملیاتهای موفقی همچون آزادی محور استراتژیک پیرانشهر ـ سردشت، انهدام مرکز رادیویی ضد انقلاب، فتح ارتفاعات آلواتان و آزادی سد بوکان و جاده ۴۷ کیلومتری آن را فرماندهی کرد.
پس از شهادت سردار محمد بروجردی، در خرداد ۱۳۶۲ محمود کاوه به فرماندهی تیپ ویژه شهدا منصوب شد. حضور پرصلابت او در عملیاتهای مختلف، بهویژه در جبهههای غرب کشور، نامش را به کابوس دشمنان بدل ساخت.
سرانجام در جریان عملیات کربلای ۲ و در حالی که بر فراز ارتفاع ۲۵۱۹ حاج عمران هدایت نیروهای تیپ ویژه شهدا را برعهده داشت، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و به یاران شهیدش پیوست.
شهید محمود کاوه نماد رشادت، ایثار و فرماندهی جوانی بود که با ایمان و شجاعت، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده شد.