پخش زنده
امروز: -
در دیدار وزیر میراثفرهنگی با آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر نقش همدلی ملی، مدیریت ارادهها و توسعه گردشگری بهویژه ظرفیتهای زیارتی و تمدنی قم تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به چالشها و موانع پیش روی کشور، گفت: امیدواریم با عنایت الهی، اتحاد و تلاش مسئولین، همه مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: اگر هر کس در جایگاه خود وظیفهاش را برای ارتقاء و بالندگی کشور دنبال کند، هیچ مشکل جدی باقی نخواهد ماند و اقدامات دشمنشادکن کارساز نخواهد بود.
امام جمعه قم جنگ امروز را «جنگ ارادهها» دانست و تصریح کرد: با اراده و تلاش دغدغهمند دولتمردان، میتوان بر بحرانها فائق آمد و آیندهای روشن برای کشور رقم زد.
وی همچنین به توسعه اقتصاد گردشگری اشاره و تأکید کرد: برخی کشورها اقتصاد خود را با جذب گردشگر اداره میکنند؛ ما نیز باید با حفظ فرهنگ دینی و مذهبی، گردشگری را بومیسازی کنیم.
آیتالله حسینی بوشهری حمایت دولت از فرودگاه قم و ارتقای زیرساختها و آثار تاریخی استان را ضروری دانست و تأکید کرد: حوزه علمیه ظرفیتهای ارزشمندی برای کمک به اداره کشور دارد و دستگاههای اجرایی باید نیازهای خود را از حوزه مطالبه کنند.
وزیر میراثفرهنگی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی جامع از برنامهها و سیاستهای دولت، گفت: قم میتواند در تراز پنج استان تمدنی ایران قرار گیرد. این استان با زنجیره تمدنی و آثار تاریخی کمتوجه شده، قابلیت ارتقاء بال تمدنی خود را دارد و این امر همراه با بال زیارتی، گردشگری قم را به سطحی بیسابقه خواهد رساند.
صالحیامیری با بیان اینکه «جذابیت، امنیت و زیرساخت، ستونهای گردشگری هستند»، افزود: با دو برابر کردن ظرفیتهای زیرساختی، قم در مسیر جهش گردشگری قرار میگیرد و با حمایت دولت و حوزه علمیه، ظرف سالهای آینده به قطب گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.
وی همچنین به اهمیت ایجاد اشتغال در گردشگری اشاره و تصریح کرد: گردشگری به ازای هر ۱۰۰ شغل، فرصتهای اقتصادی گستردهای ایجاد میکند و میتواند موتور محرکه توسعه استان باشد.