به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر انتشارات انوارثقلین و نویسنده کتاب ضرورت وحدت امت اسلامی، گفت: این کتاب به تحقیق و بررسی اهمیت وحدت امت اسلامی در مبانی دین اسلام پرداخته است.

حجت الاسلام یدالله دامن پاک جامی افزود: در منطقه‌ای متولد شدم که پدرانمان ما را با منش وحدتی تربیت کردند و از دوران کودکی در خانه، مدرسه، کوچه و خیابان با خوی و خصلت وحدت گرایانه بزرگ شدم و از عمق جان اعتقاد به وحدت اسلامی دارم.

وی ادامه داد: در لباس روحانیت هم به عنوان مبلغ دین و در قامت معلمی در کلاس درس برای دانش آموزان و به عنوان فردی از جامعه در اجتماعات، خودم را مقید به رفتار و گفتار وحدت بخش می‌بینم.

این مولف اضافه کرد: در تحقیق و پژوهش در قرآن، روایات، احوال، آراء و نظرات علمای شیعه و سنی مبنا را اصول مشترک مذاهب دیدم و در مقطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا نیز اصل پژوهش را وحدت امت اسلامی قرار دادم.

وی گفت: در بخشی از این کتاب به معرفی و نظرات علمای منادی وحدت منطقه که نقش بسزایی درهمگرایی مردم داشته‌اند، پرداخته‌ام.

دامن پاک اعلام کرد: انتشارات انوارثقلین آمادگی انتشار و تهیه کتاب برای محققین و پژوهشگران را دارد.