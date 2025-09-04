استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه معادن باید با رعایت حقوق مردم و محیط زیست همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی بر لزوم توسعه پایدار معادن با رعایت حقوق مردم، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید به نفع جوامع محلی باشد.

وی همچنین بر احیای مناطق آسیب‌دیده از فعالیت‌های معدنی، حمایت از طرح‌های اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و رعایت زیرساخت‌های محلی تأکید کرد.

مردانی تصریح کرد: صدور مجوز‌های معدنی باید همراه با حفظ تعادل اکولوژیکی و توجه به طبیعت بکر استان باشد. اعضای شورا نیز بر ضرورت رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با معادن تأکید کردند.