به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان با پیگیری های قضایی عملیات نصب و راه‌اندازی سورتمه ریلی شهربازی گرگان در منطقه هزارپیچ آغاز شد .

سردار معروفی معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران در دیدار با خانواده شهید سردار «حمید مازندرانی» همه موظف به انجام پیروی از فرمایشات و سفارشات شهدای گرانقدر هستیم و باید راه این عزیزان را دامه دهیم و منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مسابقات مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم قرارگاه غدیر نیروی زمینی سپاه با حضور 115 نفر از استانهای گیلان ، مازندران و گلستان به میزبانی یگان زرهی ۶۰ عمار در اردوگاه شیرآباد برگزار شد .

مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش روز ملی صنعت چاپ در گرگان گفت : استان گلستان به لحاظ سابقه طولانی و همسایگی با کشورهای حوزه دریای خزر ظرفیت خوبی برای صادرات محصولات چاپی دارد .

مراسم پویش سراسری برای آینده سازان در گرگان برگزار شد . مسئول مجمع جهاد گران کشور در این مراسم گفت : برای سال تحصیلی جدید پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون بسته لوازم التحریر با همراهی مردم و گروههای جهادی برای دانش آموزان کم برخوردار تهیه شود .