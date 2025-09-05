پخش زنده
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت:عملکرد آتشنشانی در ۵ ماهه نخست امسال افزایش چشمگیری داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به افزایش ۸۳ درصدی عملیات آتش نشانان در مرداد ۱۴۰۴گفت:آتشنشانان و تیمهای امداد نجات ۱۵ ایستگاه آتش نشانی رشت در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به پوشش ۳ هزار و ۷۲۳ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان اقدام کردند.
شهرام مومنی با بیان اینکه قدردان تلاشهای شبانهروزی و فداکاری بیوقفه آتشنشانان هستم که با ازخودگذشتگی در دل حادثه، آرامش را به شهر بازمی گردانند افزود: با ۳۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۵۳۰ آتش سوزی، یک هزار و ۳۸۹ مورد حادثه و ۸۰۴ مورد خدمات ایمنی پوشش داده شد.