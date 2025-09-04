افراد، احزاب و گروه‌های راستگرای افراطی، بیگانه ستیزی را به گونه‌ای در جامعه انگلیس عادی کرده‌اند که نژادپرستان، در برابر دوربین‌های تلویزیونی، آشکارا نژادپرستی را ترویج می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به تازگی زمانی که گزارشگر تلویزیون اسکای نیوز، درباره اقدامات نژادپرستان، با یک فروشنده مسلمان مصاحبه می‌کرد، زنی سفیدپوست که لیوان مشروب الکلی در دست داشت و فرزندانش نیز همراهش بودند، به وی نزدیک شد و در برابر دوربین تلویزیون، سخنان نژادپرستانه بر زبان آورد.

در آن برنامه که به صورت زنده از شبکه اسکای نیوز پخش می‌شد، زن سفیدپوست انگلیسی، به مرد مسلمان گفت "میمون کثیف". سپس دوست این زن نژادپرست آمد و به مرد مسلمان گفت "به کشور خودت برگرد. " این شبکه تلویزیونی اعلام کرد این مرد مسلمان، بیش از ۲۶ سال در این شهر در منطقه میانی انگلیس، صاحب کسب و کار بوده است.

روزنامه دیلی میل نوشت سخنان نژادپرستانه دو زن در مصاحبه شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، نشانگر وضعیت در اغلب شهر‌های انگلیس است. در ماه‌های اخیر، با هدایت رسانه ها، احزاب و سیاستمداران راستگرا در انگلیس، تظاهرات متعددی در مخالفت با مهاجران، از جمله در برابر محل‌های محل اقامت پناهجویان، برگزار شده و این دشمنی با مهاجران، در حال گسترش است. راستگرایان و نژادپرستان در انگلیس به اندازه‌ای پناهندگان را تحت فشار قرار داده‌اند که روزنامه دیلی میل به نقل از یک پناهجوی اهل سومالی نوشت اکنون کشورش، امن‌تر از انگلیس است و می‌خواهد به سومالی بازگردد.

فعالان حقوق مهاجران در انگلیس معتقدند محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس مدت هاست مشکلات عدیده این کشور را به گردن مهاجران و مسلمانان می‌اندازند و به جو ضد مهاجران و مسلمانان دامن زده‌اند.