به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از امروز (۱۳ شهریور) به میزبانی برازیلیا در حالی آغاز شد که در رقابت‌های نوبت صبح، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران کسب شد و سانداکاران نیز با پیروزی مبارزاتشان را پشت‌سر گذاشتند.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف عوض‌بک محمدجان‌اف از ازبکستان رفت که در نهایت با ارائه نمایشی جانانه، با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. پناهی در دور نخست سوریا سینگ از هند را شکست داده بود.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف وادیم شوم از اوکراین رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. محرمی در دور قبل با قرعه استراحت مواجه شده بود.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف ماجد منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر، مقتدرانه به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. موسوی روز گذشته دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا را دیسکالیفه کرده بود.

همچنین در اجرای نوبت صبح تالو در فرم نان‌دو، شاهین بنی‌طالبی به‌عنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.

در این فرم ورزشکاران هنگ کنگی به‌ترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند. مصطفی حسن‌زاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ در رده پنجم قرار گرفت.

مدال برنز شاهین بنی‌طالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.