درچهارمین مانور سراسری مدیریت مصرف روشنایی معابر در روز‌های ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ با رویکرد "جایگزینی لامپ ۳۰ وات کم‌مصرف LED به‌جای لامپ‌های پرمصرف و قلمی اصناف تجاری" در تمامی شهر‌های استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی خدری امروز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در حاشیه این مانور اظهار کرد: در این مانور با هدف کاهش مصرف انرژی و ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی، ۹۸ گروه عملیاتی متشکل از ۱۹۶ برقکار در سطح استان فعال بودند.

وی افزود: همچنین، حضور ۱۸۰ نفر از کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت برق، دفتر حقوقی، دفتر حراست، بهره‌برداری، روابط عمومی و نمایندگان مشترکین، نقش موثری در تشویق و توجیه صنوف مرتبط و فرهنگ‌سازی داشت.

خدری ادامه داد: در راستای همکاری مستمر مشترکین و تشویق آنها به عدم استفاده مجدد از لامپ‌های پرمصرف قلمی، پس از جمع‌آوری این لامپ‌ها، به ازای هر شعله جمع‌آوری شده، یک شعله لامپ ۳۰ وات LED به‌عنوان هدیه به مشترکین ارائه شد.

رییس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بیان کرد: در این مانور، از ۲۶۵۵ واحد صنفی تعهد اخذ شد تا از لامپ‌های پرمصرف و قلمی استفاده نکنند و در مجموع ۳۰۰۰ شعله لامپ کم‌مصرف ۳۰ وات LED جایگزین لامپ‌های پرمصرف و قلمی شد.

وی اضافه کرد: اجرای این مانور منجر به صرفه‌جویی ۱.۴ مگاواتی انرژی در بخش روشنایی اشتراک‌های تجاری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خاطرنشان کرد: تمام لامپ‌های پرمصرف و قلمی جمع‌آوری شده در انبار مرکزی شرکت تجمیع و به‌صورت اصولی معدوم خواهند شد.

وی افزود: این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی روشنایی معابر و اماکن تجاری استان خوزستان به شمار می‌رود.