به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام رضا مظفری رئیس دانشگاه پیام نور قم با بیان اینکه بر اساس تصمیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور قم با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ دانشجوی خارجی به جمع دانشگاه‌های بین‌المللی کشور اضافه خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در مقطع کارشناسی حدود ۹۰ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۲۰ رشته تحصیلی در این دانشگاه فعال است افزود: داوطلبان کنکور امسال در سه گروه آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی میتوانند یکی از رشته‌های انتخابی خود را از دانشگاه پیام نور قم انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور ظرفیت هر گروه آزمایشی را حدود ۱۵۰۰ دانشجو عنوان کرد و گفت:داوطلبان در برخی رشته‌های پرمخاطب مثل روانشناسی میتوانند بدون کنکور در انتخاب رشته شرکت کنند.

گفتنی است امسال رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد به رشته‌های این دانشگاه اضافه شده است.