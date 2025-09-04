پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز انتخاب رشته داوطلبان کنکور رئیس دانشگاه پیام نور قم از بین المللی شدن این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام رضا مظفری رئیس دانشگاه پیام نور قم با بیان اینکه بر اساس تصمیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور قم با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ دانشجوی خارجی به جمع دانشگاههای بینالمللی کشور اضافه خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در مقطع کارشناسی حدود ۹۰ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۲۰ رشته تحصیلی در این دانشگاه فعال است افزود: داوطلبان کنکور امسال در سه گروه آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی میتوانند یکی از رشتههای انتخابی خود را از دانشگاه پیام نور قم انتخاب کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور ظرفیت هر گروه آزمایشی را حدود ۱۵۰۰ دانشجو عنوان کرد و گفت:داوطلبان در برخی رشتههای پرمخاطب مثل روانشناسی میتوانند بدون کنکور در انتخاب رشته شرکت کنند.