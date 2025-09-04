امروز: -
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳- ۲۱:۳۹
خبرهای مرتبط

گروسی: در تلاش هستیم روند بازرسی‌ها در ایران برقرار شود

جاسوسی بازرسان آژانس از اماکن هسته‌ای ایران

ادعای گروسی: اولین تیم بازرسان آژانس به ایران بازگشت

برچسب ها: رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس انرژی اتمی ، انرژی هسته‌ای
