مرحله دوم رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با برتری تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مرحله دوم از بیست و نهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، عصر امروز (پنجشنبه) ۱۳ شهریور با پیگیری مواد روز پایان و برتری تیم دانشگاه آزاد خاتمه یافت.

اسامی برترین‌های روز پایان به شرح زیر است:

۴۰۰ متر بامانع:

۱- نازنین فاطمه عیدیان – دانشگاه آزاد – ۱:۰۲.۶۳ دقیقه

۲- نیلوفر یاوری – ستارگان البرز – ۱:۱۳.۱۰ دقیقه

۳- ساغر جلالی – ستارگان البرز – ۱:۱۴.۶۶ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- محیا نعیمی – ستارگان البرز – ۱.۶۸ متر

۲- عسل علیقلی – دانشگاه آزاد – ۱.۶۸ متر

۳- نیلوفر فرخ فال – ستارگان البرز – ۱.۶۰ متر

۸۰۰ متر:

۱- تکتم دستاربندان – ستارگان البرز – ۲:۰۷.۵۱ دقیقه

۲- نگین آذری عدالت – دانشگاه آزاد – ۲:۱۰.۸۶ دقیقه

۳- آیدا نارویی – مس کرمان – ۲:۱۱.۷۸ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- مانا حسینی – دانشگاه آزاد – ۴۸.۴۶ متر

۲- زهرا نجفی – ستارگان البرز – ۴۷.۶۴ متر

۳- زهرا صیادی – دانشگاه آزاد – ۴۱.۱۶ متر

۲۰۰ متر:

۱- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۲۳.۹۲ ثانیه

۲- زهرا زارعی – مس کرمان – ۲۴.۴۳ ثانیه

۳- مریم محبی – ستارگان البرز – ۲۵.۲۳ ثانیه

پرش سه گام:

۱- سارینا ساعدی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۷۵ متر

۲- پریسا نبی زاده – دانشگاه آزاد – ۱۲.۳۳ متر

۳- عارفه نیک بین – آکادمی کاکتوس – ۱۱.۷۸ متر

پرتاب وزنه:

۱- الهام هاشمی – دانشگاه آزاد – ۱۵.۰۷ متر

۲- الهه علیزاده – دانشگاه آزاد – ۱۳.۸۶ متر

۳- الناز موسایی – دانشگاه آزاد – ۱۰.۸۲ متر

۱۰۰۰۰ متر:

۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۴۱:۴۴.۷۶ دقیقه

۲- یاسمن زارعی – مس کرمان – ۴۲:۵۴.۰۶ دقیقه

۳- فاطمه عظیمی – مس کرمان – ۴۶:۴۶.۵۹ دقیقه

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد (نگین آذری عدالت، الناز موسایی، نازنین فاطمه عیدیان، سپیده صارمی) – ۳:۵۹.۶۲ دقیقه

۲- ستارگان البرز (سلین افشار، زهرا افشار، پارمیس رحیمی، ساغر جلالی) – ۴:۱۰.۷۷ دقیقه

۳- آکادمی کاکتوس خراسان (ستایش امینی، عسل منتظر القائم، مبینا خیاط، فاطمه خامی) – ۴:۱۴.۹۶ دقیقه