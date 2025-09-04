پخش زنده
مرحله دوم رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور در بخش بانوان با برتری تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مرحله دوم از بیست و نهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور در بخش بانوان که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، عصر امروز (پنجشنبه) ۱۳ شهریور با پیگیری مواد روز پایان و برتری تیم دانشگاه آزاد خاتمه یافت.
اسامی برترینهای روز پایان به شرح زیر است:
۴۰۰ متر بامانع:
۱- نازنین فاطمه عیدیان – دانشگاه آزاد – ۱:۰۲.۶۳ دقیقه
۲- نیلوفر یاوری – ستارگان البرز – ۱:۱۳.۱۰ دقیقه
۳- ساغر جلالی – ستارگان البرز – ۱:۱۴.۶۶ دقیقه
پرش ارتفاع:
۱- محیا نعیمی – ستارگان البرز – ۱.۶۸ متر
۲- عسل علیقلی – دانشگاه آزاد – ۱.۶۸ متر
۳- نیلوفر فرخ فال – ستارگان البرز – ۱.۶۰ متر
۸۰۰ متر:
۱- تکتم دستاربندان – ستارگان البرز – ۲:۰۷.۵۱ دقیقه
۲- نگین آذری عدالت – دانشگاه آزاد – ۲:۱۰.۸۶ دقیقه
۳- آیدا نارویی – مس کرمان – ۲:۱۱.۷۸ دقیقه
پرتاب نیزه:
۱- مانا حسینی – دانشگاه آزاد – ۴۸.۴۶ متر
۲- زهرا نجفی – ستارگان البرز – ۴۷.۶۴ متر
۳- زهرا صیادی – دانشگاه آزاد – ۴۱.۱۶ متر
۲۰۰ متر:
۱- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۲۳.۹۲ ثانیه
۲- زهرا زارعی – مس کرمان – ۲۴.۴۳ ثانیه
۳- مریم محبی – ستارگان البرز – ۲۵.۲۳ ثانیه
پرش سه گام:
۱- سارینا ساعدی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۷۵ متر
۲- پریسا نبی زاده – دانشگاه آزاد – ۱۲.۳۳ متر
۳- عارفه نیک بین – آکادمی کاکتوس – ۱۱.۷۸ متر
پرتاب وزنه:
۱- الهام هاشمی – دانشگاه آزاد – ۱۵.۰۷ متر
۲- الهه علیزاده – دانشگاه آزاد – ۱۳.۸۶ متر
۳- الناز موسایی – دانشگاه آزاد – ۱۰.۸۲ متر
۱۰۰۰۰ متر:
۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۴۱:۴۴.۷۶ دقیقه
۲- یاسمن زارعی – مس کرمان – ۴۲:۵۴.۰۶ دقیقه
۳- فاطمه عظیمی – مس کرمان – ۴۶:۴۶.۵۹ دقیقه
۴ در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- دانشگاه آزاد (نگین آذری عدالت، الناز موسایی، نازنین فاطمه عیدیان، سپیده صارمی) – ۳:۵۹.۶۲ دقیقه
۲- ستارگان البرز (سلین افشار، زهرا افشار، پارمیس رحیمی، ساغر جلالی) – ۴:۱۰.۷۷ دقیقه
۳- آکادمی کاکتوس خراسان (ستایش امینی، عسل منتظر القائم، مبینا خیاط، فاطمه خامی) – ۴:۱۴.۹۶ دقیقه