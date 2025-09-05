پخش زنده
بهمن عبدالهی در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷ به قضاوت خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور در دیدار دو تیم تایلند و چینتایپه از مسابقات گروه D انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷ عربستان، حضور خواهد داشت.
این دیدار ۱۷ مهرماه به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار میشود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا امیر عرب براقی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمکهای وی این بازی را قضاوت میکنند و داور چهارم از کشور عمان است.