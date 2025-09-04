

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال پسران ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام آسیا در کشور مغولستان، از ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران جمعه ۱۴ شهریور به مصاف نیوزیلند خواهد رفت. پسران ایران پس از ثبت دو پیروزی و یک شکست در مرحله گروهی، راهی مرحله پلی آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند و در این مرحله با پیروزی ۱۰۲ بر ۶۲ مقابل مالزی، راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. نیوزیلند هم با صدرنشینی در گروه B، به طور مستقیم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ملی پوشان ایران در صورت کسب پیروزی مقابل نیوزیلند، علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ در ترکیه را کسب خواهند کرد.

رقابت‌های بسکتبال کمتر از ۱۶ سال جام آسیا از ۹ الی ۱۶ شهریور و به میزبانی مغولستان پیگیری می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها، سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال کمتر از ۱۷ سال در ترکیه را کسب خواهند کرد.