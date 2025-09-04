پخش زنده
چهار تقاطع غیر همسطح امروز با حضور استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در محورهای اصلی بروجرد کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار بروجرد در آیین کلنگ زنی چهار تقاطع غیر همسطح این شهر گفت: این تقاطعها در میدان امام خمینی، میدان شهید دستجردی، میدان نواب و میدان سردار سلیمانی اجرا میشود که بر اساس قرارداد، مدت زمان اجرای این طرحها ۲۴ ماه تعیین شده، اما قرارگاه خاتمالانبیا تعهد کرده است در صورت مهیا بودن شرایط، ظرف ۱۸ ماه تکمیل و بهرهبرداری شوند.
یحیی عیدی بیرانوند افزود: قرارداد احداث این چهار تقاطع غیر همسطح به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال به امضا رسیده و عملیات اجرایی آنها امروز بهصورت همزمان آغاز شد.
وی هدف از اجرای این طرحها را کاهش گرههای ترافیکی، ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهبود زیرساختهای حملونقل شهری بروجرد عنوان کرد.
شهردار بروجرد تأکیدکرد: بهرهبرداری از این چهار تقاطع علاوه بر کاهش محسوس حجم ترافیک و روانسازی حرکت خودروها، موجب کاهش زمان سفرهای درونشهری، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندههای هوا، ارتقای دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه آینده شهری خواهد شد.