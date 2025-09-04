به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیمان جبلی در نشست فعالان فرهنگی خراسان جنوبی در صدا و سیما گفت: تلاش ما برای سوق دادن تولیدات به استان‌ها و کشف عوامل موفق تولید در استان هاست.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه ایران جان نیز در قالب پویشی برای معرفی ظرفیت‌های استان‌های کشور افزود: این برنامه تا کنون برای خوزستان و ایلام اجرا شده و برای خراسان جنوبی در آبان امسال اجرا می‌شود.

رئیس رسانه ملی، تشکیل اتاق فکر عملیاتی در حوزه فرهنگ، افزایش ظرفیت فضای مجازی در شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌ای فرهنگی استانها، بهره گیری بیشتر از نسل جوان در تولیدات ملی و انقلاب فرهنگی، اتحاد عوامل فرهنگی کشور و استان‌ها در خنثی سازی تحریفات دشمنان، پرداخت همه جانبه به تمامی جوانب کشور، به تصویر کشیدن وحدت شیعه و اهل سنت در ایران در قالب برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و انتقال مقوله‌ی عفاف و حجاب به جامعه و افزایش تولیدات سریالی را از نیاز‌های امروز رسانه دانست که باید همه عوامل فرهنگی برای تحقق آن تلاش کنند.

معاون امور استان‌ها سازمان صدا و سیما نیز با تأکید بر استفاده از فرصت‌های پیش آمده در زمان مدیریت فعلی رسانه ملی گفت: از فعالان فرهنگی و فضای مجازی تقاضا داریم به سمت صدا و سیما بیایند و در تولید محتوا و برنامه‌ها کمک کنند.

علیرضا کیخا با بیان اینکه صدا و سیما نیازمند ابتکارات جدید برای تولید محتوا‌ها است افزود: از افرادی که ایده نو و حرف جدید دارند استقبال می‌کنیم و ایده‌های جذابی که از سمت استان‌ها بیایند با نگاه ویژه از سوی سازمان حمایت می‌شوند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم جبهه فرهنگی انقلاب در استان را از فعال‌ترین مجموعه‌های کشور دانست و گفت: فعالیت‌های جبهه فرهنگی استان قدرت بالایی در سازماندهی قرارگاهی و حضور مردمی در رویداد‌های مختلف دارد به طوریکه در هر مناسبت مذهبی، سیاسی و انقلابی، با یک فراخوان شبکه‌ای، بلافاصله حضور مردمی شکل می‌گیرد و این از شاخص‌ترین ویژگی‌های فعالان فرهنگی خراسان جنوبی است.

آینه دار با اشاره به نقش کلیدی اعضای جبهه فرهنگی انقلاب در استان در جهاد تبیین افزود: فعالان فرهنگی استان همواره در بزنگاه‌ها و آزمون‌های مهم سیاسی و اجتماعی پشتیبان نظام بوده‌اند و برآیند فعالیت‌های آنان بسیار ارزشمند است.

وی ضمن قدردانی از همراهی رسانه ملی در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی استان، گفت: تولیدات و برنامه‌های متنوعی که تولید استان بوده با همکاری همکاران صدا و سیما به خوبی منعکس شده و در سال جاری این همکاری‌ها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.