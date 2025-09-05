پخش زنده
رئیس رسانه ملی در نشستی با فعالان جبهه فرهنگی انقلاب خراسان جنوبی تأکید کرد:هدایت تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی/ «ایران جان» آبان به خراسان جنوبی میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس رسانه ملی در نشستی با فعالان جبهه فرهنگی انقلاب و تعدادی از مسئولان کانونهای فرهنگی هنری استان خراسان جنوبی از عزم رسانه ملی در بازنمایی ظرفیتهای مناطق کمتر دیده شده در گوشهوکنار میهن اسلامی و توجه ویژه به ارتقای تولیدات نمایشی و غیرنمایشی استانها سخن گفت.
پیمان جبلی در این نشست که در مرکز صداوسیمای خراسان جنوبی برگزار شد، از توجه ویژه به استانها در مسیر تحقق مأموریت عدالتگسترانه رسانه ملی سخن گفت و اهتمام سازمان صداوسیما بر سوق دادن تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی و کشف عوامل موفق تولید در استانها را از مصادیق آن دانست.
وی به اجرای رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیتهای استانی اشاره و عنوان کرد: این طرح ملی تا کنون در دو استان خوزستان و ایلام عملیاتی شده و در آبانماه سال جاری به خراسان جنوبی میرسد.
رئیس سازمان صداوسیما به تشکیل اتاق فکر عملیاتی در حوزه فرهنگ، توسعه ظرفیت فضای مجازی در شناسایی چالشها و ظرفیتهای فرهنگی استانها، بهرهگیری بیشتر از نسل جوان در تولیدات ملی، اتحاد جبهه فرهنگی انقلاب و استانها درراستای خنثیسازی تحریفات دشمنان، ترسیم و تقویت وحدت ملی و افزایش تولیدات نمایشی را نیز بهعنوان نیازهای امروز رسانه برشمرد که لازم است همه نهادها و چهرههای فرهنگی برای تحقق آن تلاش کنند.
معاون امور استانها سازمان صدا و سیما نیز با تأکید بر استفاده از فرصتهای پیش آمده در زمان مدیریت فعلی رسانه ملی گفت: از فعالان فرهنگی و فضای مجازی تقاضا داریم به سمت صدا و سیما بیایند و در تولید محتوا و برنامهها کمک کنند.
علیرضا کیخا با بیان اینکه صدا و سیما نیازمند ابتکارات جدید برای تولید محتواها است افزود: از افرادی که ایده نو و حرف جدید دارند استقبال میکنیم و ایدههای جذابی که از سمت استانها بیایند با نگاه ویژه از سوی سازمان حمایت میشوند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم جبهه فرهنگی انقلاب در استان را از فعالترین مجموعههای کشور دانست و گفت: فعالیتهای جبهه فرهنگی استان قدرت بالایی در سازماندهی قرارگاهی و حضور مردمی در رویدادهای مختلف دارد به طوریکه در هر مناسبت مذهبی، سیاسی و انقلابی، با یک فراخوان شبکهای، بلافاصله حضور مردمی شکل میگیرد و این از شاخصترین ویژگیهای فعالان فرهنگی خراسان جنوبی است.
آینه دار با اشاره به نقش کلیدی اعضای جبهه فرهنگی انقلاب در استان در جهاد تبیین افزود: فعالان فرهنگی استان همواره در بزنگاهها و آزمونهای مهم سیاسی و اجتماعی پشتیبان نظام بودهاند و برآیند فعالیتهای آنان بسیار ارزشمند است.
وی ضمن قدردانی از همراهی رسانه ملی در انعکاس فعالیتهای فرهنگی استان، گفت: تولیدات و برنامههای متنوعی که تولید استان بوده با همکاری همکاران صدا و سیما به خوبی منعکس شده و در سال جاری این همکاریها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.