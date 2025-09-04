به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه اهل سنت کیش در این مراسم اتحاد و همدلی ساکنان کیش را یکی از ویژگی‌های بارز منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: مسلمانان با اتحاد و همدلی می‌توانند در برابر دشمنان باایستند و نقشه‌های آنان را نقش برآب کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نیز در این مراسم از برنامه ریزی برای واگذاری زمین به بومیان در جهت تهیه مسکن خبر داد.