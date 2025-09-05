یادواره شهدای پایگاه مقاومت شهید چمران و حوزه مقاومت ۹ امام جواد (ع) با حضور خانواده شهدا و اهالی خیابان شهید اصمعی در گلزار شهدای ستارخان تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام نظری از استادان حوزه و دانشگاه در یادواره شهدا با بیان اینکه صدای خانواده معظم شهدا مانند صدای قرآن رسا بوده و دل انسان را روشن می‌کند گفت: تکریم مقام شهدا و خانواده معظم آنها از رسالت‌های اصلی همه ماست چرا که شهدا با تقدیم جان عزیزشان باعث اقتدار کشور شده اند.

وی افزود: ملت ما با انسجام و وحدت بی مثال خود همیشه و در همه صحنه‌ها دشمنان انقلاب اسلامی و اسلام را مایوس کردند و به دنیا ثابت کردند که پشتیبان بزرگی برای کشورشان هستند.