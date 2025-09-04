حجت الاسلام مجید انصاری گفت: حرکت رئیسعلی دلواری در مسیر ایمان به خدا و راهنمایان الهی و عمل به تکلیف جاودانه و زنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، معاون حقوقی رئیس جمهور امشب در نشست یکصد و دهمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری در دلوار اظهار داشت: ما امروز در متن نهضت جنوب قرار داریم. امروز راه همان راه و دشمن همان دشمن و کانون پایداری همان کانون است.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه امروز عرصه نبرد بسیار گسترش یافته است افزود: بوشهر کانون مقاومت در برابر استعمار و زیاده خواهی امروز دارد نقش ایفا می‌کند همان گونه که در جنگ ۱۲ روزه نقش آفرینی کرد.

وی گفت: نقش آفرینی کارکنان صنعت نفت و انرژی هسته‌ای و پارس جنوبی در بوشهر را نمی‌شود فراموش کرد.

انصاری با تبیین نقش خط نفاق و خیانت در پشت پرده جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: اگر خائنان نفوذی آن روز از پشت رئیسعلی را هدف قرار دادند در جنگ ۱۲ روزه هم سرداران بزرگ ما توسط همین جریان خیانت به شهادت رسیدند.

وی افزود: دشمنان علاوه بر جان، اندیشه و مغز و تفکر شهدای ما را هدف قرار دادند، گناه دانشمندان هسته‌ای جز دانش چه بود، گناه خبرنگاران رسانه چه بود جز بیان حقیقت.

معاون رئیس جمهور گفت: حرکت رئیسعلی و دفاع امروز ملت ایران حرکت در مسیر عاشوراست.

انصاری با بیان اینکه امروز دشمنان اهداف پلیدی را طراحی کرده‌اند گفت: گمان نشود رژیم جلاد صهیونیست دست از جنگ کشیده است بلکه جهت جنگ را به جنگ روانی تغییر داده است. امروز دشمن تلاش می‌کند با کمک رسانه‌های صهیونیست مسیر جنگ را به جنگ روانی علیه مردم تغییر دهد.

وی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه نصابی در انسجام ملی ثبت شد که جای سجده شکر دارد گفت: رژیم صهیونیستی در همان روز‌های نخست جنگ نقشه هایش بر باد رفت و در برابر ملت زمین گیر شد.

انصاری افزود: در جنگ ۱۲ روزه بحث ایران و شرافت همه پای کار ایران ایستادند حتی منتقدان به نظام، حتی زندانیان نظام اسلامی هم پای کار کشور ایستادند.

وی گفت: دشمن امروز می‌خواهد مردم را نا امید کند و مردم و نظام را در شرایط بلاتکلیفی و تعلیق قرار دهند، امروز با وجود همه مشکلات، دولت در کنار ملت به صورت جهادی تلاش می‌کند مشکلات را حل کند.