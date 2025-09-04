تاکید استاندار آذربایجانغربی بر همدلی مسئولان استان جهت خدمت به مردم
استاندار آذربایجانغربی بر وحدت و همدلی مسئولان استان برای خدمت به مردم و حل مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی سایت پسماند شهر ارومیه، با تأکید بر اهمیت همدلی و همکاری مسئولان افزود: واقعیت این است که برای توسعه شهر، استان و کشور، وحدت و همکاری شرط اصلی است.
وی همچنین با قدردانی از همراهی و پیگیری نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد:وقتی شهردار، شورا و همه مسئولان پایکار باشند، کارها جهادی پیش میرود و مردم نتیجه را میبینند.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه کارها باید با برنامهریزی و اولویتبندی انجام شوند، افزود: اصلاح ورودی شهرها، زیباسازی آنها و ایجاد مجتمعهای خدماتی، از اولویتهای استان بوده و آذربایجانغربی باید به الگویی برای دیگر استانهای کشور تبدیل شود.
رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف، اضافه کرد: استفاده از ظرفیتهای فوقالعاده استان در حوزههای مختلف، نوسازی ناوگان خدماتی و حملونقل و حمایت از سرمایهگذاران، باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی از فعالیتهای عمرانی در شهر ارومیه، افزود: بیشترین میزان آسفالتریزی در شهر ارومیه انجام میشود و مدیریت شهری باید برای سایر مسائل نیز برنامه داشته باشد و یکی از این موارد خطکشی معابر و نصب تابلوهای راهنمای ترافیکی بهروز در سطح شهر پس از آسفالتریزی است.
استاندار آذربایجانغربی درباره مدیریت پسماند نیز تصریح کرد: پسماند و محیطزیست دیگر نمیتواند به صورت سنتی مدیریت شود و باید زیرساختها آماده و فرهنگسازی شود.
رحمانی همچنین با بیان اینکه پروژهها باید جامع و برنامهمحور باشند، افزود: پروژهها به شکلی اجرا شود که در کنار حفاظت از محیطزیست، درآمدزایی ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه آسفالت و پاکیزگی شهر، اظهار داشت: نهضت آسفالتریزی در ارومیه یکی از اقدامات ارزشمند بوده و نشان میدهد وقتی مدیریت پایکار باشد، نتایج ملموس است.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه شوراها باید سرمایهگذاران را تشویق کنند تا شهر و استان با سرعت و کیفیت پیش رود، افزود: وقتی همه با هم باشیم، شهر ارومیه میتواند الگویی در شمالغرب کشور باشد.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به یکسوم جمعیت استان در شهر ارومیه ساکن بوده و این اهمیت مدیریت شهری را نشان میدهد، بیان داشت: سیاست ما حمایت تمامقد و بدون مانع از شهرداریهای استان و بهویژه شهرداری ارومیه است و از تمامی اختیارات خود برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری بهره خواهیم برد تا امور مربوط به این حوزه شاهد پیشرفت در اهداف باشد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری، افزود: از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه میخواهم به صورت جدی زمینه را برای حمایت از سرمایهگذاران فراهم سازند.