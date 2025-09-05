پخش زنده
استاندار لرستان گفت؛ اجرای ۱۷ طرح پیشران شامل ۸ طرح عمرانی و ۹ طرح زیرساختی، شهرستان بروجرد را به کارگاهی بزرگ برای جهش تولید و توسعه بدل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز در سفر به شهرستان بروجرد در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: همدلی و همکاری همه ارکان خدمتگزار مردم، بروجرد را وارد مسیر تحولی بیسابقه در حوزههای عمرانی، زیرساختی و اجتماعی کرده است که میتوان به ۱۷ طرح پیشران از جمله ۸ طرح عمرانی و ۹ طرح زیرساختی این شهرستان اشاره کرد.
وی، طرح راهآهن را نمونهای بینظیر از این رویکرد عنوان کرد و افزود: به همت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و همراهی همه دستگاهها، ۱۱۴ کیلومتر از مسیر راهآهن در حال اجراست که با توجه به اهمیت اتصال دورود به بروجرد و نهاوند، این بخش به طرح افزود شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است تا اثری ماندگار در شهرستان بروجرد و شرق استان بر جای گذارد.
استاندار لرستان به جزئیات چند طرح پیشران این شهرستان اشاره کرد و گفت: سد آبسرده بهعنوان طرحی اولویتدار و پیشران در دستور کار است و تأمین منابع آن پیگیری میشود. ورزشگاه ولایت بروجرد با مدلهای نوین مالی به بهرهبرداری خواهد رسید و شبکه آبرسانی، فاضلاب و تصفیهخانه فاضلاب بروجرد از دیگر طرحهای محوری هستند.
وی ادامه داد: فروسیلیس بروجرد که محصول آن تماماً صادراتی است، به همت شهرستان و همکاری نماینده بروجرد در منطقه ویژه اقتصادی به بهرهبرداری نزدیک شده است. همچنین ظرفیت تولید بخش کشاورزی با افزایش سطح گلخانهها از ۴ هکتار به ۷۴ هکتار، دو برابر خواهد شد.
شاهرخی افزود: برای تأمین مالی طرحها هم به سرمایهگذاران بخش خصوصی ارزش داده میشود و هم تسهیلات و روشهای متنوع تأمین منابع در نظر گرفته شده است. بروجرد امروز به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و مشارکت قرارگاه خاتمالانبیاء در اجرای طرحهایی، چون سد معشور از نشانههای این حرکت جهادی است.
وی اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در بروجرد را کمنظیر دانست و گفت: کارهایی که امروز در این شهر در حال انجام است، در هیچ نقطهای از کشور مشابه ندارد. امروز در بروجرد بیش از دو هزار میلیارد تومان طرح کلنگزنی میشود که این خود نشاندهنده اعتماد قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به شهرستان است.
معاون استاندار و فرماندار بروجرد نیز از تحقق پنج هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در یک سال در چارچوب سند راهبردی شهرستان و رشد ۱۰ برابری اجرای طرحها نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: شهرداری بروجرد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
قدرت اله ولدی اعلام کرد: از مجموع پنج هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده، ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به شهرداری است.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۳۸۹ طرح، ایجاد ۸۰۰ فرصت شغلی و سرمایهگذاری دو هزار و ۴۲۰ میلیارد ریالی از فعالترین دستگاهها بوده که از این تعداد ۳۶۱ طرح بهرهبرداری و ۳۸ طرح کلنگزنی شده است.