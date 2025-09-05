پخش زنده
امروز: -
شهردار لاهیجان خبرداد : با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهرستان آتشسوزی در لحظات ابتدایی کنترل و مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهردار لاهیجان دقایقی پیش گفت: بخشی از شیطان کوه که عصر روز چهارشنبه دچار حریق و مهار شده بود، در ساعات اولیه بامداد امروز بر اثر وزش باد و باقیماندن کانونهای حرارتی، بهطور محدود دوباره شعلهور شد.
رضا زنده دل افزود: با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لاهیجان این آتشسوزی در لحظات ابتدایی کنترل و مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.