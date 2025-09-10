به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر فاطمه نوروزیان، با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز، گفت: توصیه می‌شود افرادی که سالمندان، کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و بیماران زمینه‌ای مانند مشکلات قلبی، تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا قرار گیرند.

او افزود: برای کودکان زیر ۹ سال که تاکنون واکسن آنفلوانزا تزریق نکرده اند، تزریق دو نوبت با فاصله یک‌ماهه و هر باریک واحد کامل ضروری است.

دکتر نوروزیان، گفت: واکسن آنفلوانزا هم فرد دریافت‌کننده را ایمن می‌کند و هم به تقویت ایمنی جمعی جامعه کمک می‌کند.

او با اشاره به اهمیت دقت افراد هنگام تهیه واکسن، گفت: واکسن‌های آنفلوانزا با سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ معتبر هستند و نمونه‌های سال قبل، نباید به بدن تزریق شوند.

دکتر فاطمه نوروزیان درباره شرایط نگهداری واکسن آنفلوانزا گفت: هنگام خرید واکسن تا لحظه تزریق باید شرایط سرمایشی واکسن رعایت شود و برای جابجایی واکسن از کیسه یخ استفاده کرد تا زنجیره سرما حفظ شود.