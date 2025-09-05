دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: سند اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد کیش تدوین شده و تا پایان شهریور اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا مسرور با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد مثبت است، گفت: سرمایه گذاری در مناطق آزاد به لحاظ جذب و تحقق رشد کرده است.

او با بیان اینکه در بخش صادرات ۲ میلیارد دلار هدفگذاری شده، گفت: هدفگذاری صادرات امسال در مقایسه با پارسال ۶۶ درصد افزایش یافته است و در ۶ ماه دوم سال با ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات به دنبال بازاریابی برای واحد‌های تولیدی با قابلیت صادرات هستیم تا به اهداف صادراتی پیش بینی شده برسیم.

مسرور با اشاره به تراز تجاری مثبت مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن ماشین آلات، خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته این تراز منفی بوده و مناطق آزاد مزیت‌های خود را تقریبا از دست داده بودند.

او افزود: مزیت‌های مناطق آزاد باید برگردد و برای این کار مشوق‌های جدیدی طراحی شده و با برطرف کردن برخی مشکلات زیر ساختی مثل برق امیدواریم به اهداف پیش بینی شده برسیم.

رضا مسرور اولویت کیش را حرکت در محور کسب و کار گردشگری برشمرد و گفت: اولویت بعدی برای توسعه کیش تبدیل به هاب مالی است و بنا داریم بورس بین الملل را مستقر کنیم و مجوز آن در شورای عالی بورس صادر خواهد شد.

او گفت: اولویت بخش صنایع در کیش را صنایع با فناوری بالا در نظر گرفته شده و در بخش خدمات فنی و مهندسی نفت هم کیش نزدیک عسلویه است و می‌توان از صنایع حوزه نفت پشتیبانی کرد و سازمان منطقه آزاد کیش در این حوزه مشوق‌های متنوعی ارائه کرده است.