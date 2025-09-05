به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنگ نسل‌کشی که توسط اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه به راه افتاده، وارد ششصد و نود و نهمین روز خود شده است و رژیم صهیونیستی در این مدت مرتکب جنایاتی از جمله قتل، ویرانی، آوارگی و گرسنه نگه داشتن فلسطینیان شده است.

در این مدت ده‌ها هزار نفر کشته و زخمی شده‌اند و از سرنوشت هزاران نفر دیگر که همچنان زیر آوار‌ها هستند و یا در خیابان‌ها رها شده‌اند، هیچ خبری نیست.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۴ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۳۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد که در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ نفر شهید و ۱۷۴ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۳۵۶ شهید و ۱۷۲۴۴ زخمی نفر برسد.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ که موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه آغاز شده است تاکنون ۱۱۶۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۴۹۵۴۲ نفر نیز زخمی شده‌اند و بدین ترتیب شمار شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴۲۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۱۵۸۳ نفر رسیده است.