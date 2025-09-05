بوشهر پیشتاز توسعه دریا محور
معاون حقوقی رئیس جمهور نقشآفرینی بلندمدت و نگاه آیندهنگر استان بوشهر را لازمه تحقق توسعه دریامحور دانست و گفت: استان بوشهر باید محور و پیشتاز توسعه دریایی کشور باشد.
، حجتالاسلام مجید انصاری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با اشاره به کارنامه عملکردی دولت وفاق، بر نقش بیبدیل همدلی مسئولان و مردم در عبور از بحرانها تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به شرایط پیچیده منطقهای و افزایش دشمنیها علیه جمهوری اسلامی، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی نقاب از چهره برداشته و با رفتارهای خصمانه، نشان دادند در مقابله با ملت ایران ناکام ماندهاند.
معاون حقوقى رئیسجمهور با بیان اینکه دولت علیرغم مشکلات هرگز از مسیر وفاق و وحدت ملی خارج نشد، اظهار داشت: برخلاف برخی انتقادها، هیچ خللی در اراده دولت و قوای سهگانه برای حرکت در مسیر گام دوم انقلاب ایجاد نشده و دولت مصمم است اهداف ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب را با قدرت بیشتری دنبال کند.
انصاری با ارائه گزارشی از مدیریت موفق دولت در روزهای بحران اخیر، گفت: مدیریت انقلابی و تقسیم کار جهادی میان وزرا باعث شد کشور بدون وقفه اداره شود و تدابیر اتخاذشده مانع تحقق اهداف دشمنان شد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: هرچند برخی نواقص در منابع تامین اهداف در این برنامه وجود دارد، اما الزام سیاستهای توسعه دریامحور که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، فرصت طلایی برای استان بوشهر و جنوب کشور به شمار میرود.
انصاری لزوم جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را یادآور شد و گفت: تامین منابع مالی کشور بدون جذب سرمایههای غیردولتی ممکن نیست و مسئولان استان باید از ظرفیت همسایگان و موقعیت منطقهای برای این امر بهره گیرند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه حوزه حقوقی در استانها اظهار داشت: بر اساس قانون، ساختار جدیدی برای حل مسائل حقوقى دستگاههای اجرایی ایجاد شده است که با عملیشدن کامل آن، سرعت رفع مشکلات حقوقی و تسهیل در کسبوکارها افزایش خواهد یافت.
انصاری در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن تسلیت درگذشت دکتر ایرج صغیری، چهره ماندگار هنری استان، بر نقش اثرگذار هنرمندان و نخبگان بوشهری در اعتلای فرهنگی و اجتماعی منطقه تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به حرکت شتابان کشور در مسیر توسعه انرژی، از تحقق بخش قابل توجهی از هدفگذاری برنامه هفتم تا پایان سال جاری خبر داد.
حجت الاسلام انصاری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم، پیشنهاد اولیه برای ظرفیت جدید تولید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بود که با نظر جمعی اعضا، این هدف به ۱۵ هزار مگاوات افزایش یافت؛ بسیاری تحقق این عدد را دشوار میدانستند، اما اکنون، به فضل الهی تا پایان امسال، ۷ هزار مگاوات تولید برق نیروگاه خورشیدی محقق خواهد شد که معادل نیمی از کل هدفگذاری است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون هدفگذاری برای تولید ۳۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد و از این رقم همه بیشتر میشود.