همزمان با هفته وحدت و ایام ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) جشن وحدت اقوام ایرانی با عنوان «ایران عزیز» در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس تهران (چیتگر) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز هفته وحدت و ایام ولادت رسول مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشن وحدت اقوام ایرانی با عنوان «ایران عزیز» را با شعار «امت احمد» در بخشهای متنوع تا ۲۱ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۳ برگزار میکند.
علاوه برغرفهها در بخش استیج نیز هر شب برنامه جذاب و مهیج ویژه کودکان اجرا میشود و موسیقی زنده با حضور خوانندگان مطرح کشور پیشبینی شده است که در شب اول سالار عقیلی اجرای داشت.
اجرای موسیقی اقوام ایرانی ، نقالی ، اجرای سرود هم از دیگر برنامههای جشن وحدت اقوام ایرانی است که در شب اول با استقبال مردم همراه بود.
همچنین امکان بازیهای متنوع گروهی و انفرادی نیز فراهم شده است.
پویش همخوانی سرود «ای ایران» هر شب ساعت ۲۱ با همخوانی هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان اجرا میشود.