پخش زنده
امروز: -
در مراسمی چندین طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستانهای ایذه، باغملک و دزپارت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: از جمله این طرح ها، راه اندازی ۱۲ سایت ارتباطی از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (uso) است که توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل راه اندازی شدند.
مهدی شه نظری پور افزود: با راه اندازی این طرحها که با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال انجام شد، ۶۰۰ خانوار با جمعیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در روستاهای آبید، چاشنیدان، کان گنجشکی، آب گندو، کربلایی قاسم علی، کل خواجه، آب راک یک، پشت آسیاب، گرمت، کل خواجه سفلی، بیضی تکواکبرآبادتحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند.
وی با تاکید بر تحقق برقراری عدالت ارتباطی و دسترسی همگانی به اینترنت پهن باند و توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس برنامههای ابلاغی وزارت متبوع، تامین پوشش و اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سطح استان به ویژه در دیگر شهرها و روستاهای شهرستان ایذه، باغملک، دزپارتو صیدون به شبکه ملی اطلاعات در دستور کارقرار دارد.
مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستتن به موقعیت گردشگری سه شهرستان ایذه، باغملک و دزپارت اشاره کرد و افزود: با اجرای توسعه ارتباطات در دیگر مناطق گردشگری سه شهرستان، شاهد بهبود بیش از پیش وضعیت ارتباطی و فراهم شدن امکان اتصال در نقاط گردشگری استان خوزستان به اینترنت پرسرعتجهت استفاده گردشگران باشیم.
وی ادامه داد: ساخت ۲ دکل مخابراتی و سایت پرسرعت شهری همراه اول در مهمانسرای فرمانداری و محله ارغوانی باغملک با اعتبار ۱۴۴ میلیارد ریال، اجرای طرح فیبرنوری (FTTH) طرحهای اختصاصی ادارات، دستگاهها، بانکها و توسعه زیرساخت فیبرنوری منازل و کسب و کارها به طول ۱۱ کیلومتر در شهرستانهای ایذه و باغملک با هزینهای معادل ۷۷ میلیارد ریال و افزایش ظرفیت ارتباطی و پهنای باند در شهرستانهای ایذه و دزپارت با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای اجرا شده است.