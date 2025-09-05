جدایی یکی دیگر از اعضای ارشد حزب محافظه کار و پیوستنش به حزب راست افراطی رفورم به صدر اخبار رسانه‌های انگلیس مبدل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن جدایی یکی دیگر از اعضای ارشد حزب محافظه کار و پیوستنش به حزب راست افراطی رفورم به صدر اخبار رسانه‌های انگلیس مبدل شد. نادین دوریس، تازه‌ترین سیاستمدار انگلیسی است که از حزب محافظه کار جدا شد و به حزب راست افراطی رفورم پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در ادامه کوچ نمایندگان و اعضای ارشد حزب محافظه کار انگلیس به حزب رفورم این کشور وزیر فرهنگ دولت محافظه کاران هم به حزب رفورم پیوست و وزن این حزب کوچک در مجلس عوام انگلیس را سنگین‌تر کرد.

نادین دوریس هنگام پیوستن به حزب رفوریم گفته محافظه‌کاران «مرده‌اند» و تنها نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم «دانش و اراده‌ی عمل» را دارد.

او همزمان با ملاقات نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم و از حامیان سر سخت ترامپ و مخالف مهاجران و مسلمانان گفت: «زمان تغییر» و «زمانی که بریتانیا را دوباره بزرگ کنیم» فرا رسیده است.

خانم دوریس، از وفاداران بوریس جانسون بود که سال ۲۰۲۳ از مجلس عوام استعفا داد، گفت که این تصمیم را گرفته است، زیرا حزب سابقش اکنون «مرده» است.

وی افزود: «تصمیم من برای ترک حزبی که بیش از ۳۰ سال به آن خدمت کرده‌ام، احتمالاً سخت‌ترین تصمیمی است که تا به حال گرفته‌ام و ۱۲ ماه طاقت‌فرسا طول کشیده تا به جمع بندی برسم.»

اسکای نیوز در این باره نوشت: این تصمیم در آستانه برگزاری کنفرانس سالانه حزب رفورم در شهر بیرمنگهام موقعیت این حزب را در عرصه سیاسی کشور تقویت خواهد کرد.

پیش از او و به تازگی نیز جیک بری، رئیس سابق حزب محافظه‌کار به حزب رفورم پیوست.

حزب رفورم هم اکنون پنج کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را در اختیار دارد.

با توجه به وفاداری خانم دوریس به حزب محافظه کار که تا پارسال به مدت ۱۴ سال پیاپی قدرت را در این کشور در دست داشت جدایی او از این حزب و پیوستن به حزب رفورم شماری از سیاستمداران انگلیسی به ویژه اعضای حزب محافظه کار را شگفت زده کرد، زیرا تداوم این جدایی‌ها موقعیت متزلزل این حزب را به شدت تخریب می‌کند.

در حالی که سخنگوی حزب محافظه‌کار گفته: "ما برای نادین آرزوی موفقیت داریم. " سخنگوی حزب کارگر در واکنش به این جدایی گفته: "نادین دوریس می‌گوید حزب محافظه‌کار مرده است - او باید بداند که یکی از افرادی است که به نابودی آن کمک کرده است.

وی افزود: «او با وجود مهمانی‌های مغایر با ضوابط اعلامی دولت در ساختمان نخست وزیری در طول همه‌گیری، در حالی که مردم نمی‌توانستند عزیزان خود را ببینند، در همه حال از بوریس جانسون حمایت کرد؛ و اکنون او می‌خواهد با پیوستن به حزب رفورم نایجل فاراژ، به ایجاد همان هرج و مرجی که محافظه‌کاران بر بریتانیا تحمیل کردند، کمک کند.»

سخنگوی حزب کارگر افزود: «نادین دوریس سفری کاملاً سیاسی را طی کرده است - از وزیری که لایحه ایمنی آنلاین را معرفی کرد تا پیوستن به حزبی که می‌خواهد آن را لغو کند، بدون اینکه هیچ ایده‌ای داشته باشد که چگونه حمایت‌های آن را برای کودکان و بزرگسالان جایگزین کند.»

«این یک نمونه کامل از این است که حزب رفورم چقدر نامنسجم و دچار تناقض است.»

حزب حاکم کارگر و حزب محافظه کار حدود دو قرن است که قدرت در این کشور میانشان دست به دست می‌شود.

اسکای نیوز می‌گوید: یک منبع از حزب لیبرال دموکرات (سومین حزب بزرگ انگلیس) گفته: «ما نمی‌دانیم برای چه کسی بیشتر متاسف باشیم، کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار یا نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم»