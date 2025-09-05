دولت نپال اعلام کرد: تمام شبکه‌های اجتماعی، داخلی و خارجی برای ادامه فعالیت در این کشور موظف به دریافت مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، دولت نپال اعلام کرد تمام شبکه‌های اجتماعی، داخلی و خارجی برای ادامه فعالیت در این کشور موظف به دریافت مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران و در پی حکم دیوان عالی، این سکو‌ها یک هفته مهلت دارند تا برای ثبت و اخذ تأییدیه اقدام کنند. در غیر این صورت، فعالیت آنها در سراسر نپال متوقف خواهد شد.

وزارت ارتباطات همچنین به نهاد‌های مخابراتی دستور داده است از فعالیت مجدد شبکه‌های فاقد مجوز جلوگیری کنند.