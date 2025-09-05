رئیس کمیسیون عمران مجلس :
لزوم تکمیل طرحهای مرتبط با مسکن در کشور با همراهی بانکها و وزارت امور اقتصاد
طرحهای مرتبط با مسکن در کشور بدون همراهی بانکها، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه ها، کامل نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیشب در نشست هم افزایی با معاونان وزارت راه و شهرسازی در مشهد گفت: امام رضا (ع) متعلق به همه ایران اسلامی است و وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینه حضور و خدمترسانی به زائران و مجاوران حضرت را تسهیل کند.
معاون برنامه و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: مشکل اصلی توسعه شهرهای جدید حمل و نقل است بنا براین تا زمانی که خطوط ریلی و قطار سریع السیر بین مشهد و شهرهای اقماری اطراف آن بهطور جدی دنبال نشود، بار جمعیتی مشهد به این شهرها منتقل نخواهد شد.
سید عبدالله ارجائی با اشاره به طرحهای کلان وزارت راه و شهرسازی در مشهد افزود: طرح قطار برقی تهران ـ مشهد، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد ـ چناران، خط ریلی مشهد ـ گلبهار و توسعه فرودگاه شهید هاشمینژاد از جمله طرحهایی است که با اجرای آنها، بخشی از مشکلات ترافیکی، جمعیتی و زیارتی این کلانشهر برطرف خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی حمایت کمیسیون عمران مجلس از اختصاص اوراق مشارکت برای توسعه متروهای بین شهری را خواستار شد و گفت: حمایتها میتواند نقش مهمی در تسریع روند اجرای طرحهای ملی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این نشست بر ضرورت مدیریت زمین، رعایت ضوابط شهرسازی و تقویت طرحهای بازآفرینی شهری در استان خراسان رضوی تأکید کرد.
عبدالرضا گلپایگانی اظهار کرد: با توجه به مهاجرتهای روستایی ناشی از خشکسالی، حضور گسترده مهاجرین و تصرف زمینهای وقفی، حاشیهنشینی به یکی از چالشهای اساسی اجتماعی و کالبدی کشور مطرح است.
وی افزود: بیتوجهی به مدیریت زمین و اجرای نا صحیح طرحهای توسعه شهری، تبعات گسترده اجتماعی و امنیتی برای مشهد به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه هیات دولت در سال ۱۴۰۰ مبنی بر تشکیل شرکت طرح بازآفرینی و همکاری شهرداری مشهد بیان کرد: اقدامات اولیه پیشرفت طرح به دلیل برخی موانع اجرایی کند بوده است، اما با همراهی شهرداری مشهد و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی، برنامه اقدام ویژهای در دست تهیه است.
گلپایگانی افزود: این برنامهها بر بازگشایی معابر، تأمین سرانههای خدماتی، توانمندسازی ساکنین و ایجاد اشتغال برای خانوارهای کمدرآمد تمرکز دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح ویژه بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: این طرح با هدف تقویت مفهوم زیارت و اقامت مجاوران، کاهش ارتفاعات ساختمانی اطراف حرم و ایجاد فضاهای خدماتی و فرهنگی تدوین شده است.
گلپایگانی افزود: اجرای دقیق این طرح با همکاری شهرداری و سایر دستگاههای مسئول در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد فضاهای پیرامونی حرم از غلبه صرف کاربریهای تجاری و هتلی فاصله بگیرند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده مشهد گفت: در استان خراسان رضوی حدود ۱۷ هزار هکتار بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی و بافت تاریخی وجود دارد که حدود نیمی از آن در مشهد مقدس واقع شده است.
وحید داعی افزود: در طول سه سال گذشته بیش از ۳۶ هزار پروانه ساختمانی در این مناطق صادر شده است، اما محدودیتهای قانونی و شرایط دشوار وامها باعث شده است مردم نتوانند به راحتی اقدام به نوسازی کنند.
وی با تاکید بر مشکلات حقوقی املاک اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد مالکیت بافتهای فرسوده مشهد، ملکی نیست و بسیاری از متقاضیان توانایی پرداخت اجارهبها و بدهیهای معوق را ندارند.
داعی گفت: مجلس شورای اسلامی برای این موضوع مصوبهای ویژه داشته باشد تا امکان ارائه تسهیلات بدون سند مالکیت مشابه روستاها فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین گزارشی از تأمین زمین برای مسکن محرومان، ایثارگران و نیروهای مسلح ارائه کرد و افزود: در استان ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای مسکن آماده شده است.