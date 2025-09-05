یک فوتی و چهار مصدوم در حادثه رانندگی در دزفول
بر اثر حادثه رانندگی در جاده ساحلی دزفول یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه ساعت ۰۱:۰۳ بامداد امروز مرکز ارتباطات اورژانس دزفول گزارش شد و بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.
رضا معمار زاده افزود: در این سانحه رانندگی، یک مرد ۳۵ ساله جان باخت و چهار نفر دیگر شامل دو خانم ۳۲ و ۵۳ ساله، یک مرد ۳۲ ساله و یک کودک پسر ۶ ساله دچار آسیب شدند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادت دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول ضمن اشاره به حضور عوامل آتشنشانی در جهت برقراری ایمنی صحنه، ادامه داد: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند و هماکنون تحت نظر پزشکان قرار دارند.