به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه ساعت ۰۱:۰۳ بامداد امروز مرکز ارتباطات اورژانس دزفول گزارش شد و بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.

رضا معمار زاده افزود: در این سانحه رانندگی، یک مرد ۳۵ ساله جان باخت و چهار نفر دیگر شامل دو خانم ۳۲ و ۵۳ ساله، یک مرد ۳۲ ساله و یک کودک پسر ۶ ساله دچار آسیب شدند.