به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برپایی جشنواره سیر و موسیر در روستای سولان. جذب گردشگر و توجه مدیران به تکمیل صنایع تبدیلی از مهمترین اهداف این جشنواره است.

استان همدان با تولید۶۰ هزار تن سیر در سال رتبه نخست تولید سیر در کشور را دارد.

سیر همدان به علت داشتن استاندارد‌های جهانی سال ۱۴۰۲ به ثبت جهانی رسید.

عصر روز گذشته هفتمین جشنواره سیر و موسیر در روستای سولان از توابع شهرستان همدان کار خود را آغاز کرد.

این جشنواره دو روزه با مسابقه آشپزی محلی با طعم سیر و اهدای جوایز ویژه، برپایی ۱۲ غرفه عرضه محصولات کشاورزی، محصولات باغی، سیر، موسیر و غذا‌های محلی با طعم سیر و اجرای برنامه‌های طنز همراه خواهد بود.