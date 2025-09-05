به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سردار امین رسولی عصر دیروز در مراسم اختتامیه مسابقات منطقه‌ای مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه شرق و شمال شرق کشور در مشهد افزود: هدف از این مسابقات ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی برای ساختن آینده‌ای روشن توسط جوانان کارآزموده است.

وی شهید کاوه را نه تنها فرمانده‌ای شجاع در جبهه‌ها، بلکه الگویی از ساده‌زیستی، صداقت و خودسازی معرفی کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: تشکیل قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، تدبیری راهبردی از سوی فرمانده معظم کل قواست و اگر این قرارگاه به‌درستی پیش رود، آینده کشور به وسیله جوانانی کارآزموده، آموزش‌دیده و عالم ساخته خواهد شد.

رسولی تاکید کرد : مهارت‌آموزی باید به یک فرهنگ دائمی در نیرو‌های مسلح تبدیل شود تا جوانان امروز، که سرمایه‌های آینده ایران اسلامی هستند، توانمندتر شوند.

این مسابقات حضور ۱۰۰ نفر از سربازان و قرارگاه‌های مهارت‌آموزی استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، گیلان و سیستان و بلوچستان برگزار شد.